Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi girildi! Son gün 30 Nisan Şirketlerin geçen yıl elde ettiği kâr üzerinden verilen kurumlar vergisi için nisan ayı boyunca beyanname verilebilecek.

AA

Yıllık kurumlar vergisi miktarı, bir şirketin o yıl içinde elde ettiği net kâr üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye'de 2024 yılında Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25, finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için yüzde 30 olarak kullanılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

Kurumlar vergisinin ödeme noktaları

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) veya GİB mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)