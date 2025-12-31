Kurumsal yönetimde sürdürülebilirlik yaklaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akfen Holding, sürdürülebilirlik raporu ile ESG alanında öncü konumunu güçlendirdi.

Akfen Holding, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ile sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında benimsediği yaklaşımı ve somut performansını ortaya koyarak sektördeki konumunu güçlendirdi. Uluslararası standartlarla hazırlanan rapor, sürdürülebilirliğin Akfen Holding için yalnızca bir raporlama alanı değil, kurumsal yönetimin temel bir unsuru olduğunu vurguluyor.

Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri Emre Sezgin, “Hedefimiz, yalnızca bugünü değil; uzun vadeli ve kalıcı değer yaratan bir büyüme modelini sürdürülebilirlik ekseninde inşa etmek.” dedi.

ULUSLARARASI RAPORLAMA STANDARTLARI

Akfen Holding’in 2024 Sürdürülebilirlik Raporu; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Metrikleri ile uyumlu olarak hazırlandı. Bu kapsamda Türkiye’de sınırlı sayıda kurumun eriştiği bir raporlama olgunluğu hedeflendi.

ÇEVRESEL PERFORMANSTA ÖLÇÜLEBİLİR İLERLEME

Akfen Holding, 2024 yılında ilk kez katıldığı CDP Su Güvenliği Programı’nda “B-”, CDP İklim Değişikliği değerlendirmesinde ise “B” (Yönetim Seviyesi) notu aldı. Böylece çevresel riskleri yöneten ve fırsata dönüştüren bir yapı ortaya koydu.

Aynı yıl grup genelinde 43 milyon TL’nin üzerinde çevre yatırımı yapılırken, Akfen Yenilenebilir Enerji özelinde yaklaşık 1,98 milyar TL’lik yatırımla hibrit güneş ve rüzgâr santrallerinde kapasite artırımları hayata geçirildi.

SORUMLU VE KAPSAYICI YÖNETİM MODELİ

Akfen Holding, sürdürülebilirlik yönetimini “Sorumlu, Hedef Odaklı, Anlayışlı ve Etkileyici” başlıkları altında yapılandırarak ESG yaklaşımını tüm organizasyona yaydı. 2024 itibarıyla Yönetim Kurulu’nda yüzde 33 kadın temsil oranına ulaşılması, kapsayıcılık ve eşitlik konusundaki kararlılığı ortaya koydu.

SOSYAL ETKİ VE TOPLUMA KATKI

Akfen Holding, sosyal etkiyi yalnızca destek projeleriyle değil, ana faaliyetlerinin bir parçası olarak ele alıyor. TİKAV aracılığıyla eğitimde fırsat eşitliği, gençlerin gelişimi ve gönüllülük projeleri yürütülürken; sağlık, altyapı ve kamu hizmetleri alanındaki yatırımlar da sürdürülebilirlik ilkeleriyle yönetiliyor.

GELECEĞE DÖNÜK YOL HARİTASI

2024 Sürdürülebilirlik Raporu; iklim değişikliğiyle mücadele, su güvenliği, dijitalleşme ve kapsayıcı büyüme alanlarında güçlü bir yol haritası sunuyor. Yapay zekâ ve veri analitiği temelli uygulamalarla verimlilik ve etki artırılıyor.

EMRE SEZGİN’DEN MESAJ

Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri Emre Sezgin, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin değerlendirmede bulundu. Raporun, Akfen Holding’in sürdürülebilirliği stratejik bir yönetim alanı olarak ele aldığının somut bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Emre Sezgin, sözlerine şöyle devam etti: