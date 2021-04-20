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- Kuruyan Altınyazı Barajı'na, Meriç Nehri’nden su verildi
Kuruyan Altınyazı Barajı'na, Meriç Nehri’nden su verildi
- DHA
- 20.04.2021 - 11:21
- Güncelleme : 20.04.2021 - 11:48
Trakya'da atan kuraklığa önlem alma çalışmaları başlatıldı. Altınyazı Barajı'na DSİ'nin çalışmalarıyla 20 yıl sonra ilk kez Meriç Nehri'nden su verilerek, yüzde 53 doluluk oranına ulaşan barajla yaz aylarında oluşacak kurak dönemde 52 bin dönüm alanın sulanması hedefleniyor.
Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, "Amacımız, bölge üreticisini mağdur etmeden üretimine katkıda bulunmak. Burada yeni nesil pompaların konulması, yeni terfi merkezlerinin yapılmasında devletimizin ciddi anlamda katkıları oldu." dedi.
Kuruyan Altınyazı Barajı'na, Meriç Nehri’nden su verildi VİDEO
TRAKYA'DA KURAKLIK CİDDİ ŞEKİLDE HİSSEDİLİYOR
Kuraklığın etkisinin özellikle son yıllarda büyük ölçüde hissedildiği Trakya'da, üreticinin üretimine devam edebilmesi için alternatif projeler hayata geçirilmeye devam ediliyor.
Uzunköprü ilçesinde 20 yıldır su verilmeyen Altınyazı Barajı da bu kapsamda geçen günlerde faaliyete alındı.
Özellikle kuraklık yaşanma ihtimaline karşı yaz aylarında 52 bin dönüm alanın sulamasında kullanılacak baraja, Meriç Nehri'nden 8,5 kilometre uzunluğunda iletim kanalı ile su taşınmaya başlandı.
PROJE 16 KÖYE ÇARE OLACAK
16 köye çare olması beklenen proje, DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılırken, kış ayında eksi 1 seviyesini gören barajda doluluk oranı şu anda yüzde 53'e ulaştı.