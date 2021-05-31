Kütahya Altıntaş’ta topraksız sera

Verimsiz topraklarda yapılacak tarımı daha verimli hale getiren topraksız sera yöntemi, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde hayat buldu.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yeni üretime başlayan topraksız sera, Kaymakam Mehmet Can İrdelp tarafından ziyaret edildi. İrdelp, yaptığı temasların ardından böylesi yeni bir konuda gerçekleştirdiği girişiminden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“TOPRAKSIZ SERA İLE DAHA DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETİM YAPILIYOR”

Altıntaş’ta faaliyet gösteren girişimci Bekir Güreli, yaptığı açıklamada, "Topraksız sera, özellikle verimsiz topraklarda yapılacak tarımı daha verimli hale getirmektedir. Bununla birlikte sadece verimsiz toprakları olan bölgelerde değil, diğer bölgelerde de alınan verimi artırıyor ve daha düşük maliyetle üretim yapmayı sağlıyor.

İLAÇ KULLANMAYA GEREK KALMIYOR

Mahsul alma süresi kısaldığı için yıl içinde daha fazla ürün alınmakla birlikte, ilaç kullanımına gerek olmadığı için hem daha sağlıklı hem de daha ucuza üretim gerçekleşiyor. Topraklı diğer seralara oranla daha az alanda daha çok ürün yetiştirme imkanı sunduğu için çok geniş alanlara gerek duyulmadan da üretim yapılabiliyor.

"EVİMİN BAHÇESİNDE ÜRETİM YAPIYORUM"

Ben kendime ait evin bahçesinde üretim yapmaktayım. Şimdilik 15 metrekare alanda 200 kök marul yetiştiriyorum. Ayrıca mevcut serada tercihe bağlı olarak çilek, domates, kavun ve karpuz gibi ürünleri de yetiştireceğim.’’ dedi.