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    Kütahya Simav’dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı

    Kütahya’nın Simav ilçesindeki tekstil atölyesinde üretimi yapılan erkek, kadın ve çocuk gömlekleri, dünyanın 83 ülkesine gidiyor.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 15:45
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    Kütahya Simav’dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı

    Kütahya’nın Simav ilçesinde üretime 2015 yılında başlayan tekstil atölyesinde 17’si erkek, 200’ü kadın olmak üzere toplam 217 personel çalışıyor.

    HEDEF İSTİHDAMI ARTIRMAK

    Fabrika Genel Müdürü Ercan Göl, “Dünyanın öne çıkan firmalarına erkek, bayan, çocuk ve bebek gömlekleri üretip, 83 ülkeye ihraç ettik. Şimdiki sürecimizde de kendi markamızı oluşturduk. Bundan sonraki süreçte ise kurmuş olduğumuz KOBİ sanayi sitesinde kendi fabrikamızın temellerini attık. 6 bin metrekare kapalı alanda, hedefimiz 450 ile 500 personel çalıştırmak.” dedi.

    Kütahya Simav’dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı VİDEO

    Kütahya Simav’dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı #1

    "AİLEME DESTEK OLUYORUM"

    Tekstil atölyesinde 4 yıldan bu yana işçi temsilcisi ve makineci olarak çalıştığını söyleyen Nurcan Cihan, ailesine ekonomik olarak destek olduğunu ifade etti.

    Kütahya Simav’dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı #2

    Kütahya Simav’dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı #3

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