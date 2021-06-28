Euro
10.4194
-0.45%
Dolar
8.7312
-0.38%
Altın
500.75
-0.26%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
300.800
3.95%
EXEN Coin
31.02
10.66%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Kütahya'da büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

    Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanları kapsayan küpeleme ve aşılama faaliyetlerini sürdürüyor.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

    Kütahya'da büyükbaş hayvanlara yönelik faaliyetler, veteriner hekimlerce devam ettiriliyor.

    Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

    "AŞILAMA VE KÜPELEME İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

    Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hayvan Sağlığı Veteriner Hekimlerimiz tarafından büyükbaş hayvanlarda aşılama ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve köylerimiz de dahil olarak üzere aralıksız olarak devam ediyor. Üreticilerimizin sorunsuz bir dönem geçirmesi en büyük temennimizdir.” ifadeleri kullanıldı.

    Kütahya da büyükbaş hayvanlar aşılanıyor #1

    Kütahya da büyükbaş hayvanlar aşılanıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir