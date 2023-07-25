Kütahya'da yaş fındık rağbet görüyor Sakarya'dan Kütahya'ya getirilen yaş fındık, pazarda müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kütahya'da kilosu 50 liradan satılan yaş fındık, Ordu'da yol kenarında ise 60 liradan alıcı buluyor.

İHA

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında satışa sunulan yaş fındık adeta kapışılıyor.

Ucuz olması nedeniyle yaş fındığın kısa sürede tükendiğini belirtiliyor.

Fındık satıcısı Ali Baş, Sakarya’dan getirdiği yeni ürün yaş fındığın kilosunu 50 TL’ den satışa sunduğunu söyledi.

Baş, fiyatının uygun olmasından kaynaklanan ilgiyi şöyle anlattı:

"Fiyatının uygunluğu halkın tercih sebebi oldu"

Günümüzde kabuklu yer fıstığı bile 70 TL’yi geçerken, yeni ürün kabuklu fındığın kilosunu 50 TL, gibi makul bir fiyattan satmamız halkın tercih sebebi oluyor.

Ordu'daki taze fındıkların kilosu 60 lira

Ordu'da ise hasat sezonuna 2 hafta kalırken, üreticiler topladıkları taze fındıkları yol kenarında 60 liradan satıyor.

Ordulu üreticiler, yaş fındığı Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda satışa başladı.

Gurbetçiler ve turistler alıyor

Üreticiler, bu yolla genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını, günlük kimi zaman 40 kilogram satış yaptıklarını anlattı.