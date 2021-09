Kütahya’daki semt pazarlarında fahiş fiyat denetimi yapıldı

Önce haller, sonra marketler daha sonra esnaf lokantaları derken şimdi de pazarlarda fahiş fiyat denetimleri yapılmaya başlandı.

Kütahya’da, pazarda ve marketlerde bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışları sonrası, vatandaşların talebi üzerine fahiş fiyat denetimleri artırıldı.

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, semt pazarlarında denetimlerinde fatura ve satış fiyatı üzerinden değerlendirme yapıyor. Denetimler, belirli aralıklarla devam edecek.

FATURALARDAKİ ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARINA BAKILIYOR

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, “Kütahya’daki pazarlarımızda 3 gündür Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli ile birlikte pazar denetimlerimiz gerçekleştiriliyor. Pazar yerlerimizde şu an için herhangi bir sıkıntı yok, fiyatlarımız da gayet normal fiyatlarda. Domates 2 ile 3 lira, biber 3 ila 5 lira, kabak ve salatalık 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Bakanlık sayfamızda her gün fiyatlar belirleniyor ve bizler oradaki fiyatlara göre satışlarımızı yapıyoruz. Gelen denetimler ise Ticaret İl Müdürlüğü personeli ise faturalarımıza bakıyorlar, faturadaki alış-satışlara bakıyorlar. Şu an için fahiş fiyat olmuyor ancak olduğu zaman ise cezai işlem uygulanıyor.

DOMATESLERDE FİYAT ARTIŞI VAR

Son günlerde domateste bir hareketlilik ve fiyat artışı var. Onun nedeni ise tarlaların bitme noktasına gelmesinden, Antalya domatesinin henüz başlamamasından dolayı hurma domateste hızlılık var. Budan 10 gün önce 1 ila 1,5 lira olan hurma domatesin, bugün 2,5-3 lira arasından satışı yapılıyor." diye konuştu.