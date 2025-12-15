Kuveyt Türk’ten dijital dönüşüm paketleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuveyt Türk, e-ticaret ve e-ihracat konusunda faaliyet gösterenlere ilişkin önemli bir adım attı.

T-Soft iş birliğiyle işletmelere özel e-ticaret ve e-ihracat paketlerini kullanıma sundu.

Yazılım altyapısından pazarlama otomasyonlarına kadar ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan paketler, işletmelerin e-ticaret ve e-ihracattaki payını artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanındaki ürün ve hizmetlerini güçlendirerek ülkenin ticaret hacmi ve ihracat hedeflerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, köklü e-ticaret altyapı sağlayıcılarından T-Soft ile yapılan iş birliğiyle, işletmelerin dijitalleşme sürecindeki ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunuluyor. Altyapı, entegrasyon, pazarlama otomasyonları ve ödeme sistemlerini kapsayan bu paketlerle, bütünleşik bir dijital dönüşüm hedefleniyor.

ANAHTAR TESLİM DİJİTAL ALTYAPI

Paketler kapsamında Kuveyt Türk müşterileri; internet sitesi kurulumu, e-ticaret yazılım altyapısı, ömür boyu ücretsiz Sanal POS entegrasyonu, ücretsiz pazaryeri entegrasyonları ve pazarlama otomasyonları, indirimli kargo ücretleri ile e-ihracat süreçleri için gerekli modüllere tek noktadan erişebiliyor. Paketler, Kuveyt Türk ticari kredi kartlarıyla vade farksız 3 taksit avantajıyla satın alınabiliyor.

E-İHRACATA ÖZEL SANAL POS KOMİSYON ORANLARI

İş birliği kapsamında e-ihracat yapan firmalara avantajlı sanal POS komisyon koşulları sunuluyor. Buna göre müşteriler, sanal döviz POS’larda 7 gün blokeli %1,59’dan, sanal TL POS’larda ise 9 gün blokeli %0’dan başlayan oranlarla işlem yapabiliyor. Ayrıca ömür boyu sanal POS aidatı alınmıyor.

“TÜRKİYE’NİN E-İHRACAT HEDEFLERİYLE UYUMLU ADIMLAR ATIYORUZ”

Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü Ferhat Öztürk, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Kuveyt Türk olarak firmaların dijital dönüşümünü güçlendirmeyi, özellikle e-ticaret ve e-ihracatta rekabet kapasitelerini artırmayı öncelikli görüyoruz. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024’te e-ticaret hacmi yüzde 61,7 artışla 3 trilyon 162 milyon liraya ulaştı. E-ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 2,9’a yükselerek yıllık 8 milyar dolar seviyelerine çıktı. Hedef, bu payı yüzde 10’a taşımak. Biz de bu vizyona katkı sunacak çözümlerimizi bütüncül bir yapı altında sunuyoruz. T-Soft iş birliğiyle hazırladığımız paketlerle firmalarımızın küresel pazarlara açılma sürecinde güçlü bir çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz.

"İŞLETMELER, REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KAZANACAK"

T-Soft Genel Müdürü Ömer Arıkan ise şunları söyledi: