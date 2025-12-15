TEB’den Türkiye’nin yeşil dönüşümüne 100 milyon euroluk destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 100 milyon euroluk finansman anlaşması yaptı.

Finansman, EBRD tarafından yürütülen Yeşil Ekonomi Finansman Programı (Green Economy Financing Facility - GEFF II) kapsamında sağlanacak.

Program sayesinde TEB, Türkiye genelinde kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel tüketicilerin kaynak verimliliği, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yatırımlarını destekleyecek.

PROGRAM TÜRKİYE’DE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK

Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlayan EBRD’nin GEFF II programı; kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel tüketicilerin enerji verimli teknolojilere ve sürdürülebilir çözümlere erişimini artırmayı hedefliyor.

TEB ile EBRD arasında imzalanan anlaşma kapsamında sağlanan 100 milyon euroluk finansman; enerji verimli ekipman yatırımları, yenilenebilir enerji çözümleri ile su, atık ve kaynak kullanımında verimlilik sağlayan projelerin finansmanına erişimi kolaylaştıracak. TEB müşterileri, uygun projeler için EBRD’nin sunduğu teknik danışmanlık ve sürdürülebilirlik uzmanlığından da yararlanabilecek.

TEB VE EBRD İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

TEB ile EBRD’nin uzun yıllara dayanan iş birliği, iki kurum arasındaki ilk yeşil odaklı işlem olma özelliğini taşıyan GEFF II kredisiyle daha da güçleniyor. Program kapsamında sağlanan finansman, TEB’in Türkiye’de sürdürülebilir yeşil dönüşümü destekleme hedefi doğrultusunda kullanılacak ve sürdürülebilirlik odaklı kredi portföyünün büyümesine katkı sağlayacak. Bu çerçevede TEB; işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmeyi, emisyon azaltıcı yatırımları teşvik etmeyi ve sürdürülebilirlik standartlarının yaygınlaşmasına destek olmayı amaçlıyor. Program, kapsayıcı ekonomiyi güçlendiren projelerin finansmana erişimini artırmayı da hedefliyor. Ayrıca EBRD, GEFF II kapsamında finanse edilecek projelere uygulama aşamasında teknik danışmanlık sunacak.

“TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMANI DAHA İLERİYE TAŞIMAKTAN MEMNUNUZ”

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

TEB olarak finans sektörünün düşük karbonlu ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişi hızlandırmada kritik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Bu finansman, müşterilerimizin yeşil dönüşümünü hedefli ve etkili çözümlerle destekleyecek. EBRD ile iş birliğimiz sayesinde cinsiyet eşitliği, dijital dönüşüm, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, iklim dayanıklılığı, yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojilere erişim gibi pek çok alandaki yatırımları finanse etmeyi sürdüreceğiz.



Türkiye’de sürdürülebilir finansmanı daha ileriye taşımaktan memnuniyet duyuyoruz.

"TEB’İN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMANI YAYGINLAŞTIRMA ÇABALARINA KATKI SUNMAKTAN GURURLUYUZ"

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya ise değerlendirmesinde, “TEB’in Türkiye’de sürdürülebilir ve kapsayıcı finansmana olan bağlılığını desteklemek, bireylere ve gezegenimize hizmet eden dayanıklı bir finansal ekosistem oluşturma yönündeki ortak vizyonumuzu yansıtıyor. TEB’in sürdürülebilir finansmanı yaygınlaştırma çabalarına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.