Kuyumcu açmak için 500 gram altın teminat şartı taslaktan çıkartıldı

Kuyumcu olmak için belirli bir eğitim ve metrekare şartı gibi kıstaslar getirildi. Kuyumcuları en çok zorlayan 500 gram altın teminat şartı ise Bakan Pekcan’ın direktifiyle taslaktan kaldırıldı.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliği'nde kuyumculardan talep edilen gündemdeki 500 gram altın teminatı şartının Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın direktifiyle taslak metninden çıkarıldığını aktardı.

"İSTEYEN HERKES KUYUMCU OLAMAYACAK"

Mevcut yasal boşluklar nedeniyle isteyen herkesin kuyumcu olabilmesinin piyasadaki sorunları daha da büyüttüğünü ifade eden Atayık, bunun yasal bir dayanağı olmasının önemine değindi.

SEKTÖR BAŞKANLARI BAKAN PEKCAN İLE GÖRÜŞTÜ

Atayık, dün 81 ilin oda, dernek başkanları ve sektörün diğer kurumlarının yetkilendirdiği 10 oda başkanıyla birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve daire başkanlarıyla taslak yönetmelik üzerine çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"KARAR KÜÇÜK ESNAFI KORUMAK ADINA ALINDI"

Taslakta yer alan ve kuyumculardan talep edilen gündemdeki 500 gram altın teminatı şartına ilişkin olarak Atayık, “Yönetmelik taslağı hazırlık sürecinde konulan, ilgili, ilgisiz sektördeki bazı kişilerin talep ettiği bu altın teminat şartı, Ankara’da yapılan toplantıda, yaptığımız açıklamalardan sonra Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın direktifiyle taslak metninden çıkarılmıştır. Bu kararın özellikle mesleğimizde faaliyet gösteren küçük esnafı korumak amacıyla alındığının bilinmesini isteriz.” diye konuştu.

"TASLAK ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Atayık, “Taslakta, ayrıca sektörümüz adına düzenlenmesi talebinde bulunduğumuz pek çok madde yeniden uyarlandı. Taslak üzerindeki çalışmalar halen devam etmektedir.” dedi.