Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte iniş-çıkış yapan altın, şu sıralar piyasaya sürülen sahteleriyle vatandaşın başını yakabiliyor. Uzmanlar ise birkaç yöntemle buna son verilebileceğini söylüyor.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma ile birlikte sahtecilik de artışa geçti.

Bu güvenli limanın sahtesi ile gerçeğini bir bakışta anlamak ise çok zor…

Uzmanlar, küçük detaylarla ayrımın yapılabileceğini söylüyor.

“Sahte altın nasıl anlaşılır?”

İzmir Yeni Foça‘da kuyumcu esnafı olan İbrahim Betus, altın alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Betus öncelikle “sahte altın nasıl anlaşılır” sorusuna açıklık getirdi.

Kuyumcudan 'sahte altın' uyarısı VİDEO



‘Ayarı, patenti ve TSE Belgesi’

İHA'ya konuşan kuyumcu, “Toplumumuzun merak ettiği konularda biri de gerçek altın ile sahte altın nasıl anlaşır? Vatandaşlar altın alırken bazı önemli noktalara dikkat etmelidir. Altının içinde ayarı, patenti ve TSE Belgesi olmalıdır. Güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapmaya ve fatura talep etmeye dikkat edilmeli.” dedi

Kuyumcular sahte ile gerçek altını nasıl ayırt eder?

Kuyumcuların tecrübeli olmasının yanı sıra birtakım altın testi yöntemleri olduğunu ifade eden İbrahim Betus, “Mıknatıs yönetimi, mihenk taşına sürtme ve ayar suyu testi ile altın kesme testleri kuyumcular tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.





Mıknatıs gerçek altını çekmez ancak içinde başka materyaller varsa çeker, mihenk taşına sürtme yönteminde altın taş üzerinde sarı rengini bırakır ve ayar suyu ile temizlenmeye çalışıldığında sarı renk kaybolmaz.





Kesme yönteminde ise altın kesilerek tekrar ayar suyu ile test edilerek kaplama olup olmadığı veya içerisinde herhangi bir başka materyal olup olmadığı anlaşılır.” diye konuştu.