Kuyumcular, 'altın muhasebesi' uygulansın istiyor

Kuyumcular, şu anda yürürlükte olan enflasyon muhasebesinin kendi meslekleri ile uyuşmadığını ve aynı döviz bürolarındaki gibi kendilerine özel bir vergilendirme getirilmesi gerektiğini savunuyor.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, işçilikten gelir elde ettiklerini ve üretimdeki ham maddenin fiyat artışının kârlılık gibi değerlendirilmesinin önüne geçilmesini talep etti.

Atayık, “Altın Muhasebesi” düzenlemesinin de Torba Yasa'ya eklenmesini talep ettiklerini belirterek, döviz büfeleri için buna benzer bir çalışma yapıldığı, doların değer artışı nedeni ile döviz büfelerine gelir vergisi matrahı doğmadığını da hatırlattı.

"PANDEMİDE ÇALIŞMADIK AMA ELİMİZDEKİ EMTİA DEĞERLENDİĞİ İÇİN KÂR ETMİŞ GİBİ GÖRÜLÜYORUZ"

Mustafa Atayık, kuyumculuk sektörünün, 7-8 aydır devam eden pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine işaret ederek, aylarca atölye ve fabrikaların kapalı kaldığını hatırlattı.

Enflasyon Muhasebesi'nin zorun olduğunu belirten Atayık, uygulamada yaşanan sorunu şu örnekle açıkladı: “1 Ocak'ta 5 kilogram altının yıl başındaki yaklaşık değeri 1 milyon 500 bin lira olan bir işletme, bu altını üretimde hiç kullanmamış ve hiç hareket görmemiş olmasına rağmen yıl sonu değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin liraya ulaşmıştır. Koşullardan dolayı hiçbir faaliyette bulunmamasına rağmen bu işletme yıl sonunda arada oluşan fiyat farkından dolayı 1 milyon lira gelir vergisi ödemek zorunda kalıyor."

"KUYUMCU FİRMALARI FATURA KESMEKTE ZORLANIYOR"

Firmaların kazancının, emtia fiyatlarının artışından kaynaklanmadığına dikkati çeken Atayık, sermayelerinin de “altın” olduğunu dile getirdi.

Atayık, kazançlarının da sadece ürünlerin üzerindeki işçilik payından oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:





"Yani, yıl başında 10 kilogram altınımız varsa, yıl sonunda sermayemiz 11 kilogram oldu ise o 1 kilogram, bizim kazancımızdır. Biz, bu nedenle sadece bunun vergilendirilmesini istiyoruz. Arada altın fiyatının yükselmesinden dolayı oluşan fiyat farkı için kuyumcu firmalarından vergi alınmaması gerekiyor. Böyle olunca da varlıktan vergi veriyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Varlıktan ve sermayeden vergi alınması da vergi yasalarının ruhuna aykırıdır. Ne yazık ki bu sorun, uzun yıllardır devam ettiği için de kuyumcu firmaları fatura kesmekte zorlanıyor. Enflasyon Muhasebesi, kuyumculuğun işleyiş ve yapısına çok uygun düşmüyor. Kazanmadığımız halde aradaki farkın vergisini vermek zorunda kalıyoruz. Bu da firmaları ister istemez kayıt dışına gitmek zorunda bırakıyor. Biz, her şeyi kayıt içine almak istiyoruz."