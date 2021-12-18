Kuyumcular yeni yıla yetki belgesi ile girecek

Kuyumcuları yeni yılla birlikte yeni yaptırımlar bekliyor. Bunlardan en önemlisi de artık yetki belgesine sahip olmaları gerektiği.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme kapsamında, kuyumculukla uğraşacakların yılbaşına kadar yetki belgesi alması ve ustalık belgesine de sahip olması önem taşıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 14 Nisan tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

KUYUMCULAR İÇİN 31 ARALIK SON GÜN

Yönetmelikle, kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilmesi düzenlendi. Halihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin ise 31 Aralık'a kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekiyor.

YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU YAPILMALI

Bakanlık tarafından yetki belgelerinin verilmesi için eylül ayında Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi kurulurken kuyum ticaretiyle uğraşanların, bu sistem üzerinden yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunması önem taşıyor. Yetki belgesi yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

ODA KAYDI, BORCU OLMAMA, USTALIK BELGESİ GİBİ ŞARTLAR VAR

Yetki belgesi alınması için meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti olması ve ustalık belgesi sahibi olma şartları aranıyor.

Ustalık belgesi şartı, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilecek.

"5 YILLIK USTALIK BELGESİ GEREKTİĞİNİ BİLMEDEN DÜKKAN AÇTILAR"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, yetki belgesi almak için ustalık belgesine sahip olma şartı arandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönergesi gereğince, ustalık belgesinin 5 yıldır kuyumculuk yapanlara verildiğine dikkati çeken Çavuşculu, bu süreyi dolduran meslektaşlarının ustalık belgesi almak için sınavlara girdiğini bildirdi. Çavuşçulu, "5 yıldan kısa süredir kuyumculuk yapanlar ne olacak? Bu kişiler dükkanını mı kapatacak? Yönetmeliğin çıktığı tarihte kuyumculuk yapanlara doğrudan yetki belgesi verilmeli. Yönetmelik çıktığında kuyumculuk yapanlara bunu uygulamak doğru değil. 3 yıldır kuyumculuk yapanlar ancak kalfalık belgesi alabiliyor." dedi.

"VERGİ DAİRESİ AÇILIŞTA USTALIK BELGESİ İSTEMELİ"

Yönetmelik nedeniyle 5 yıldan az süredir kuyumculuk yapanların mağduriyet yaşayacağını vurgulayan Çavuşçulu, şunları kaydetti:

"Nisan ayından bugüne kadar çok sayıda kuyumcu dükkanı da açıldı. Bu kuyumcuların düzenlemeden haberi yok. Odaya üye olurken, vergi dairesinde işlem yaparken, ruhsat alırken kimse bunları uyarmadı, kimse 'Dükkan açamazsın' demedi. 5 yıllık ustalık belgesi gerektiğini bilmeden dükkan açtılar. En azından vergi dairesinde başvuruda bulunurken ustalık belgesi istenirse bu mağduriyetler önlenir. Şimdi yeni açılmış bu dükkanlar tekrar mı kapanacak? Bu şekilde olanlara da imkan tanınmalı ve yetki belgesi verilmeli. Ustalık belgelerini de zaman içinde alarak, eksikliklerini tamamlamaları sağlanmalı, ticari faaliyetleri engellenmesin."