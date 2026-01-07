Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor! Kartlı ya da IBAN'lı dönem başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın satışına yeni düzenleme yapıldı. Altın ticaretinde nakit dönemi tarihe karışıyor ve tüm işlemler dijital/izlenebilir bir yapıya taşınıyor.

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getiriliyor.

Nisan 2026'da Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) sistemi devreye girecek.

KMTS ile altın üretimden satışa kadar tüm süreç kayıt altına alınacak.

Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi ile tüm altınlar "bandrollü" şekilde satışa sunulacak.

KUYUMCULARDA NAKİT DÖNEMİ BİTTİ, KREDİ KARTI VE IBANLA SATIŞ YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından yapılacak uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcular, nakit kabul ederek altın satışı yapamayacak. Ödemeler yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirilecek.

Düzenlemenin altın piyasasında şeffaflık sağlaması bekleniyor.

SAHTE ALTINA ÖNLEM

Darphane tarafından her altın için bandrol verilecek. Böylece altının kaynağı, üreticisi ve geçmişi takip edilebilecek. Böylece sahte altınla mücadele de hedefleniyor.

KIYMETLİ MADEN TAKİP SİSTEMİ’NİN AMACI NEDİR?

Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin ana amacı, kayıt dışı kıymetli maden üretiminin önüne geçmek, güvenilir ve bilgilerinin doğruluğu kanıtlanmış kıymetli madenlerin piyasada dolaşımını sağlamak ve bu sayede hem rafinerilerin hem de nihai kullanıcının haklarını korumaktır.

KMTS, Bakanlık tarafından faaliyet izni verilen rafineriler tarafından standart işlenmemiş kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri özelliklerinin Darphane tarafından sağlanan benzersiz kodla her bir ürünün üzerine işlendiği ve aynı kodla Darphane tarafından kayıt altına alındığı sistemdir.

KONUT ALMAK İSTEYENLER İÇİN BELGE ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemenin, altın birikimini bozdurarak konut veya yüksek tutarlı mal almak isteyenleri de kapsadığı bildirildi. Bankalar, altın bozdurma yoluyla getirilen paralar için beyan belgesi talep edecek. Altının nereden ve nasıl elde edildiği belgelenemezse, banka bu parayı kabul etmeyecek.

Bu uygulamanın kara para aklamayla mücadelede kritik bir adım olduğunu belirterek, sistemin MASAK denetimi altında işleyeceğini vurgulandı.