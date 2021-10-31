Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, hırsızlara bir önlem olarak kullanılan kuyumcu raflarındaki sahte altınların, tüketiciyi yanılttığı için artık yasaklandığını duyurdu.

Artık sahte altınların kuyumcu tezgahlarından kaldırılacağını belirten Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.” dedi.

Değerli eşyalarını kuyumcuya emanet veren tüketicilerin tezgahlardaki sahte altınlara aldandıklarını belirtmesi üzerine yeni bir karar verildi. Bununla birlikte her isteyenin kuyumcu olamayacağı ve bazı şartlara bağlanacağı yeni dönem 31 Aralık 2021'de başlayacak.

SOYGUNLARA ÖNLEM OLARAK SAHTE ALTIN BULUNDURMAK YASAKLANDI

Kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan demo (sahte/imitasyon) altınlar artık kaldırılacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek.

Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor VİDEO

<br />

KUYUMCULARDAN ARTIK YETKİ BELGESİ İSTENECEK

Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor. Son zamanlarda bir kuyumcunun emanet bırakılan eşyalarla birlikte kaçması ile kuyumculardan hem yetki belgesi istenecek hem de sahte altınlar raflardan toplanacak." ifadelerini kullandı.

“KUYUMCUDA KIYMETLİ VE DEĞERLİ TAŞLAR DIŞINDA HİÇBİR ŞEY BULUNDURULMAYACAK”

Yeni hazırlanan yönetmelikle artık tezgahlardaki sahte altınların kalkması ile herkesin kendi sermayesi ile çalışacağını vurgulayan Çavuşculu, “İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu yönetmelikte olduğu gibi kuyumcuda kıymetli ve değerli taşlar, altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenlerin dışında hiçbir şey bulundurulmayacak. Çünkü tüketici yanılabiliyor, yanıltılabiliyor. Bir kuyumcu mahallelinin değerli eşyalarını emanet almış. Mağdurlar da beni arıyorlar, ‘Dükkanında 20-30 kilo altını vardı, altın doluydu’ diyorlar. Sonuç olarak altıncıda böyle bir altın yok.

DEMO ALTINLARLA İNSANLAR YANILTILIYOR

Demo altınları dükkanına doldurmuş ve insanları yanıltmış. Şimdi gerçek kuyumculukta ortaya çıkacaktır, herkes kendi sermayesi ile çalışacak. Demo altınların kuyumcu işletmelerinde bulunması doğru değil. Kuyumcuda altın, pırlanta, elmas, gümüş gibi değerli taşlardan yapılan ürünler bulunmalıdır.

KUYUMCU KUYUMCU GİBİ OLMALI

Kuyumcu kuyumcu gibi olmalıdır. Demo altınların raflardan kaldırılması sektörün büyük talebiydi, biz de bu kararı doğru buluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.