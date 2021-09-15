Kuyumcuların ustalık belgesi alması kolaylaşacak

Yeni yasaya göre kuyumcu açmak için istenen kriterlerin içinde bulunan "ustalık belgesi" almayı hızlandırmak için İstanbul Kuyumcular Odası, Muhsin Ertuğrul MEM ile iş birliği protokolü imzaladı.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) ile iş birliği protokolü imzaladıklarını bildirdi.

KALFALIK-USTALIK DENKLİK BAŞVURULARI KOLAYLAŞACAK

Atayık, kuyumculuk sektöründe kalfalık-ustalık denklik başvurularının kolaylaştırılması ve bu çerçevede yapılan iş birliklerine ilişkin, Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ve 14 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayınlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince, vitrin kuyumcularının 31 Aralık 2021'e kadar yetki belgesi alması gerektiğini hatırlattı.

“YETKİ İÇİN İSTENEN EVRAKLARDAN BİRİ DE USTALIK BELGESİ”

Kuyumcu mağazalarından yetki için istenen evraklardan birinin de ustalık belgesi olduğunu belirten Atayık, yönetmelik uyarınca özellikle son aylarda vitrin kuyumculuğu dalında mesleki eğitim merkezlerine ustalık-denklik başvurusu yapan kuyumcu esnaf sayısında çok ciddi artış olduğunu kaydetti.

“MESLEK ODASI OLARAK YETKİ BELGESİ SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK İSTEDİK”

Atayık, "Esnafımız, bugüne kadar işleri nedeniyle ve Mesleki Eğitim Kurumu’nun Kapalıçarşı bölgesine olan uzaklığı nedeniyle kalfalık-ustalık denklik başvurularını yeterince yapamıyor, bu ihtiyacını sürekli öteliyor, ne yazık ki bu nedenle belge de alamıyordu. Meslek odası olarak yetki belgesi sürecini hızlandırmak ve meslektaşlarımıza ustalık belgesinin hızlı bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla Muhsin Ertuğrul MEM ile iş birliği protokolü imzaladık." dedi.

"EĞİTİM-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ SOMUT OLARAK HAYATA GEÇİRDİK"

Bu çalışmayla sektörde ustalık belgesi olmayan meslektaşlarının kalmamasını hedeflediklerini aktaran Atayık, "Biz, bu iş birliğini mesleki eğitimde bir milat olarak görüyoruz ve Muhsin Ertuğrul MEM ile yaptığımız bu ortak çalışmanın diğer meslek grupları için de örnek oluşturmasını bekliyoruz. Ayrıca, bu iş birliğiyle ülkemizde yıllardır istenen ve özlenen eğitim-sanayi iş birliğini somut olarak hayata geçirdiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

“EN AZ 23 YAŞINDAKİLER KALFALIK BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİYOR”

Atayık, kalfalık başvurusu için yaşın en az 23 olması gerektiğini ve çalıştığı iş yerinde 1 günlük sigorta süresinin yeterli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımızın, kuyumculuk alanı ile ilgili geçmişe dönük 5 yıl sigortalı çalışmışlığını ya da Bağ-Kur'lu olduğunu belgelendirdiği takdirde ise ustalık belgelerini almak için denkliğe müracaat hakkı oluyor. Yasa gereği, kalfalık belgesi olmadan ustalık belgesine başvuru yapılamıyor. Yıl içerisinde şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında beceri sınavları yapılıyor. Sınavlardan önceki dönemde ise denklik müracaatları alınıyor. Mesela, ağustos-eylül ayında denkliğe müracaat edenler, ekim ayındaki kalfalık ve ustalık sınavına katılabiliyor. Kalfalık ve ustalıkta ayrıca e-sınav yapılıyor."