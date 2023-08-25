Kuzey Kıbrıs, yurt dışı harcamalardaki taksit sınırından muaf BDDK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan yurt dışı harcamalarının taksit sınırından muaf tutulacağını ve kredi kartına üç taksit imkanı tanınacağını açıkladı.

AA

Yurt dışı tatilinde kredi kartlarına taksit yapılmaması tatilcileri ve turizmcileri zorlayan bir karar olarak görülmüştü.

Şimdi bir ayrımcılık yapılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahatinde kredi kartına üç taksit yapılma imkanı tanındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 3 ay olarak uygulanacağını paylaştı.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki harcamalara 3 taksit uygulanabilir

Açıklamada, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.