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    Kuzey Marmara Otoyolu ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf ediliyor

    Kuzey Marmara Otoyolu ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf edildiği ve karbon emisyonunu 425 bin 150 ton azalttığı açıklandı.
    • 15.11.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:46
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    Kuzey Marmara Otoyolu ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf ediliyor

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkisinden başlıyor. Proje; İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden katedip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanıyor.

    İstanbul’da kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu ile zamandan 3 milyar 236 milyon lira, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon lira tasarruf edildiği belirtildi.

    Yaklaşık 400 kilometre boyunca sağladığı kesintisiz ulaşım imkanıyla Kuzey Marmara Otoyolu açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyar saat tasarruf sağladı. Karbon emisyonu ise 425 bin 150 ton azaltıldı.

    İstanbul trafiğine girmeden güvenli yolculuk sağlıyor

    Bir açıklama yayınlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Türkiye’nin en büyük otoyol projeleri arasında yer aldığını belirterek, İstanbul trafiğine girmeden hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk imkanının oluşturulduğunu kaydetti.

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi

    Nakkaş-Başakşehir kesiminin açılmasıyla birlikte 436 kilometre olacak

    Bakan Karaosmanoğlu'nun açıklamasına göre, Kuzey Marmara Otoyolu, 38 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin de açılmasıyla toplam 436 kilometreye ulaşacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu’na birkaç noktadan entegre olan Kuzey Marmara Otoyolu, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’na bağlandığında, ülkemizdeki ekonomik aktivitelerin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kurulmuş olacak.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 135 bin araç geçiş yapıyor

    Karaismailoğlu, projenin en önemli ayaklarından birinin de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğunu aktararak, Avrupa’yı Asya’ya üçüncü defa bağladıklarını, köprüden günde yaklaşık 135 bin aracın geçiş yaptığını bildirdi.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, üzerinden raylı sistemler geçebilecek şekilde tasarlandığını ve kara, hava ve demir yolu ulaşım modlarının entegre edileceğini kaydeden Karaismailoğlu, böylece Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye'nin, taşımacılık alternatifleri ve ticaret kapasitesinin artacağına vurgu yaptı.

    AA'nın haberine göre, Karaismailoğlu, projeyle zamandan 3 milyar 236 milyon lira, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon lira tasarruf sağlandığı bilgisini paylaşarak, "Yaklaşık 400 kilometre boyunca sağladığı kesintisiz ulaşım imkanıyla Kuzey Marmara Otoyolu açıldığı günden beri yaklaşık 1,3 milyar saat tasarruf sağladı. Karbon emisyonu 425 bin 150 ton azaltıldı." ifadesini kullandı.

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi


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