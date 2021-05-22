Dünya’nın en popüler mantarlarından olan ve Türkiye’nin 21 şehrinde yetişen kuzu göbeği mantarı 3 bin liraya satılan kuru hali ile üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye’de birçok mantarın yetiştirilebileceğini dile getiren Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, mantarların farklı farklı lezzetlerinin olduğunu, mantarların getirilerinin de ekonomik olarak ciddi boyutlarda olduğunu belirtti.

YAŞ HALİ 400, KURU HALİ 3 BİN LİRA

Hem lezzetli olduğu için tercih edilen hem de tıp alanında kullanılan mantarların yetiştirilmesioldukça zor ve zahmetli. 21 şehirde ormanlarda yetişen kuzu göbeği mantarının yaş hali 400 liraya, kuru hali ise 3 bin liraya satılıyor.

Kuzu göbeği mantarının kilosu 3 bin lira VİDEO

"EKONOMİK DEĞERİ OLABİLECEK MANTARLAR VAR"

Türkiye’de birçok mantar türünün daha yeni tanınmaya başladığını belirten Kaya, “Ülkemizde çok iyi tanınan ekonomik değeri olabilecek mantarlar var. Tanınanlardan birisi olan Kanlıca mantarı daha çok kışa yakın aylarda son baharın geç dönemlerinde çıkıyor. Çok popüler bir mantar. Batı Karadeniz de çok iyi tanınıyor, İstanbul’da çok iyi tanınıyor belli bölgelerde çok iyi tanınıyor. Bu mantar henüz kültüre alınmış değil. Bu tür mantarların kültüre alınma kültür ortamında yetişme gereksinimi şiddetli şekilde var. Şu an yine pazarlarda 40-50 lira civarında satışı var ama doğadan toplanarak satılıyor yani böyle müşteri bulabiliyor. Üretildiğinde gayet iyi bir getiri olabilecek bir mantar türü. Bu biraz akademik bir iş ve henüz üretilemedi.” dedi.

“İMPARATOR MANTARI 'AMENTA' ÇOK DEĞERLİ BİR MANTAR”

Renginden dolayı zehirli mantarlarla karıştırılan “Amenta” grubuna dahil olan imparator mantarının henüz üretilemediğine, fakat çok değerli bir mantar olduğuna değinen Kaya, “Bunun dışında ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlanan, görseli güzel olan imparator mantarı olarak da bilinen Sezar mantarı. Amenta grubundan çok lezzetli çok popüler Avrupa’da Roma döneminde imparatorların tükettiği bir mantar olarak biliniyor. Ülkemizde henüz çok iyi tanınmıyor.

RENGİ ZEHİRLİ MANTARA BENZİYOR

Renginden dolayı korkuluyor biraz fakat başka zehirli mantarlarla karışabilir gerçekten renginden dolayı. Fakat doğru mantar bulunduğunda çok kıymetli bir mantar. Bu da bazı özelliğinden dolayı henüz üretile bilmiş bir mantar değil.” diye konuştu.

“DOĞADAN TOPLANAN MANTARLARIN KİLOSU 30-50 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Yöresel olarak bazı bölgelerde ticareti yapılan, sadece doğada yetişen ve toplandığında doğanın dengesini bozduğundan bahsedilen Makrolepiyota mantarı başka isimlerle de biliniyor. Bu mantar türünün az yetiştiğini, doğadan toplanan mantarların kilosunun 30 ila 50 lira arasında satıldığını belirten Kaya, “Ülkemizde yine belli bölgelerde tanınan çok büyük bir mantar ve farklı isimlerle bilinen Makrolepiyota mantarı. Bu da yöresel olarak bazı yerlerde ticareti yapılabiliyor ama yine doğadan toplama şeklinde oluyor. Doğadan toplanan mantarların ise günümüzde satış fiyatı 30-50 lira arasında değişebiliyor. Bu mantar içinde bu fiyatlar geçerli. Fakat doğadan toplandığında hem doğanın dengesi bozuluyor hem de çok fazla toplanamıyor bazı dönemler çok az yetişiyor, doğaya bağlı kalınıyor. Bunun da üretilmesine dair çalışmaların yapılması ihtiyacı var. Biz bunun üretimi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve baya ilerledik.” şeklinde konuştu.

“KUZU GÖBEĞİ DÜNYA’NIN EN POPÜLER MANTARLARINDAN BİRİSİ”

Ülkemizde 21 ilde yetiştirilen kuzugöbeği mantarının Türkiye’de revaçta olduğunu belirten Kaya, “Dünyanın en popüler mantarlarından bir tanesi ekonomik değeri çok güçlü olan kuzugöbeği mantarı. Bu mantar için birçok akademik çalışma yapılmış tıbbi etkileri için, yetiştirilme seçimi için çok çalışma yapılmış. Bazı kişiler yetiştirdiğini iddia etti. Henüz piyasaya yetiştirmeyle ilgili kültür ortamları çıkmadı. Fiyatı inanılmaz yüksek. Özellikle bu sene çok az yetiştiği için fiyatlar tavan yaptı. Şu an yaş kilosu Türkiye’de 300-400 lira civarında satılıyor. Kurusunun fiyatı 2 bin-3 bin lira civarında satılıyor. Neredeyse tamamı ihracata gidiyor. İhracat fiyatları biraz daha yüksek kuru olarak da dondurulmuş olarak da soğuk zinciri de ihracatı yapılan bir mantar." ifadelerini kullandı.