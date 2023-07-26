Lezzetini Kazdağları'ndan alıyor! Bayramiç beyazı üreticisini sevindirdi Coğrafi işaretli Bayramiç beyazının hasadı başladı. Üretici bu yılki verimden ve kazancından memnun.

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İHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili nektarini "Bayramiç beyazı'" ekonomik değeriyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bayramiç beyazı, üreticiden 25-30 lira arasında fiyatla alınıyor, halde 40 ile 45 lira arasında satılıyor. Marketlerde ise 50 ile 70 lira arasında vatandaşa sunuluyor.

Hasadına başlanan kendisine has aroması ve lezzetini Kazdağları'ndan alan Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından kalitesine göre üreticiden kilosu 25 ile 30 liradan alınıyor.

Bayramiç beyazının tescili

Nektarin, Bayramiç Ziraat Odası'nın Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuru ile 2013 yılında "Bayramiç beyazı" adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı.

2016 yılında Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi.

Bayramiç beyazı, 4 yıl önce AB Coğrafi İşaret tesciline kavuştu. Bayramiç beyazı, Türkiye'nin Avrupa'daki tescilli 7'nci ürünü oldu.

Hasadı üç döneme ayrılıyor

Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli "Bayramiç beyazı", erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor.

Diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor

Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.

"8 bin ton Bayramiç beyazı elde etmeyi hedefliyoruz"

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, ürünün piyasadaki değerini şu sözlerle dile getiriyor.

Yaklaşık 7 bin dönüm üzerinde üretim yapılmaktadır. Bu yıl ortalama 8 bin ton Bayramiç beyazı elde etmeyi hedefliyoruz. Fiyatlarımız geçen yıla nazaran 3 kat artmıştır. Üreticiden yaklaşık 25-30 lira arasında fiyatla alınmaktadır. Halde ise 40 ile 45 lira arasında satılmaktadır. Marketlerde 50 ile 70 lira arasında satılmaktadır.

Almanya, İngiltere, Rusya’ya gönderiliyor

Bayramiç beyazının bu kadar lezzetli olmasının sebebini de anlatan Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, ürünün yurt dışında Almanya, İngiltere, Rusya’ya gönderildiğini belirtti.

"Geçen yıl fiyatlar 4 ile 5 lira arasındaydı, bu yıl ise fiyatlar 25 ile 30 lira arasında satılıyor"

Bayramiç beyazı üreticisi Hasan İnceoğlu, ise yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: