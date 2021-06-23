Liberya ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık anlaşma

Liberya ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık anlaşma

Batı Afrika ülkesi Liberya hükümeti ile Dünya Bankası arasında, 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandığı açıklandı.

Liberya’da ulusal basında çıkan haberlere göre, Finans Bakanı Samuel D. Tweah-Jr, yaptığı açıklamada, hükümetin Dünya Bankası ile 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığını açıkladı.

“FİNANSMAN ÜLKENİN EKONOMİSİNİN GELİŞMESİNDE YARDIMCI OLACAK”

Dünya Bankası’ndan alınacak paranın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde yardımcı olacağını ifade eden Tweah-Jr, "Dünya Bankası, Liberya'nın gelişmesi için hükümeti destekleyerek iyi ve zor zamanlarda ülkenin yanında oldu." dedi

DESTEĞİN ÇOĞU KARA YOLU GELİŞTİRME PROJESİNDE KULLANILACAK

Tweah-Jr, imzalanan anlaşma kapsamında 117 milyon doları kara yolu geliştirme projesi ve 40 milyon dolar ise İkinci Kapsayıcı Büyüme Geliştirme Politikası projesi için kullanılacağını kaydetti.