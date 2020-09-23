Libya, petrol sahalarının kapatılmasıyla büyük gelir kaybı yaşıyor

Libya'da petrol sahalarının kapatılması ve ihracattaki düşüş nedeniyle ham petrol gelirleri, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 95,5 geriledi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) yapılan açıklamada, 2019 yılı ağustos ayında 2 milyar dolar olan petrol gelirlerinin bu yıl ağustos ayında 90 milyon dolara düştüğü belirtildi.

NOC Başkanı Mustafa Sanallah, dünya ülkelerinin tarihi bir mali ve ekonomik krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde Libya'nın halen ağır kayıplar yaşadığını söyledi.

"PETROL SAHALARININ KAPATILMASININ ETKİSİ YIKICI OLDU"

Sanallah, petrol sahalarının yasa dışı kapatılmasının Libya ekonomisi ve Libyalıların geçim kaynağı üzerindeki feci etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC, 19 Eylül Cumartesi günü ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından "mücbir sebep halini" kaldırdığını duyurmuştu.

KURUM, HAFTER’İN KONUŞMASININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Kurumun açıklaması, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı cuma günü kaldırdığını duyurmasının ardından gelmişti.