Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı haziranda arttı

Türkiye limanlarında haziran ayında elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8, yük miktarı da yüzde 13,6 yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü haziran ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini yayınladı.

ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 26,8 ARTTI

Buna göre, haziranda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 artarak 1 milyon 64 bin 445 TEU oldu.

Ocak-haziran döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 yükselişle 6 milyon 164 bin 384 TEU'ya ulaştı.

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ YUNANİSTAN İLE YAPILAN TAŞIMALARDA

Yunanistan, geçen ay 136 bin 875 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan'ı sırasıyla 102 bin 597 TEU ile Mısır'la, 92 bin 856 TEU ile İsrail'le yapılan taşımalar takip etti.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI 43.4 MİLYON TON

Limanlarda elleçlenen yük miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 43 milyon 495 bin 384 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, aynı dönemde yüzde 5,1 yükselişle 255 milyon 901 bin 853 ton olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL CİNSİNDE OLDU

Haziranda limanlarda ham petrol yük cinsinde 7 milyon 446 bin 913 ton elleçleme gerçekleşti. Ham petrol, 786 bin 157 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 11,8) en fazla artış gösteren yük cinsi olarak kayda geçti.

Klinker ise 412 bin 125 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu.

İTHALATTA RUSYA, İHRACATTA İTALYA İLK SIRADA

Haziranda deniz yolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 534 bin 989 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı sırasıyla 2 milyon 15 bin 895 tonla Amerika, 1 milyon 797 bin 89 tonla İtalya takip etti.

Söz konusu ayda deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 194 bin 289 tonla İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bunu, 1 milyon 190 bin 967 tonla Amerika'ya ve 1 milyon 107 bin 114 tonla İspanya'ya yapılan taşımalar izledi.

Haziranda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 31 milyon 587 bin 666 ton yükün yüzde 7,6'sı Türk bayraklı gemilerle taşındı.