Limon dalında 2.5 liraya toplanıyor, fabrikadan 4 liraya çıkıyor

Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı Mersin’in Erdemli ilçesinde hasat devam ediyor. Dalında 2.5 liraya alınan limonların, fabrikalarda 4 liraya mal edilerek ihracat başladı.

Mersin'de çalışmalara hız veren Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin limonda pazar sorununun olmadığını ve talebin istenilen düzeyle bulunduğunu söyledi.

“LİMONA TALEP ARTTI”

Limon sezonunun açılmasından dolayı mutlu olduklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Fabrikalar çalışmaya başladı. Erdemli’de yıllık yaklaşık 500 bin ton limon üretimi yapılmaktadır. Şu andaki hasadını yaptığımız mayer cinsi limonlarımızı, Balkan ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Irak, Makedonya, Suriye gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Dalında 2.5 liraya satılan limonlarımız fabrikada 4 liraya mal oluyor ve ihracata gidiyor. Limonlarımıza olan talep bizleri sevindiriyor. Limonlarımız bu yıl inşallah para edecek ve altın yılını yaşayacak."

“İHRACAT KAPILARI KAPANMASIN”

Erdemli’de limon paketleme tesisi sahibi ve limon tüccarı Erdoğan Yaşar ise "Dalında 2.5 liraya alınan limonlar fabrikalarda 4 liraya mal edilerek ihracatımız başladı. Özellikle Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelere ihracatımız başladı.

EKİM AYINDA İSEENTERDONAT CİNSİ LİMON HASADI OLACAK

Ekim ayında ise enterdonat cinsi limon hasadımız başlayacak. Şu anda limonda ihracat kapıları açıldığı için limonlarımız değerleniyor. İhracat kapılarımız kapanmadığı sürece limonda üreticimiz de tüccarlarımız da kazanacak. Erdemli’de üretilen limonlarımız hem ülkemize hem de ihracata yetecek şekilde var. Rekolte de çok güzel.” dedi.