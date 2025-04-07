Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

AA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don olaylarının limon üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ayrıca bakanlık, kamu ve özel sektör işbirliğiyle gıda arzının güvence altına alınması ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

KARAR GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ALINDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iç piyasada arz-talep dengesinin korunması ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Kararın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda alındığı ifade edildi.

ADANA, MERSİN VE HATAY’DA DON OLAYI YAŞANDI

Açıklamada, özellikle Adana, Mersin ve Hatay’da yaşanan don olaylarının limon üretimini etkilediğine dikkat çekilirken, piyasa şartlarının yakından takip edileceği ve ihtiyaç duyulması halinde ek tedbirlerin de değerlendirileceği belirtildi.

SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARININ ÖNLENMESİ İÇİN ADIM ATILDI

Ticaret Bakanlığı, bu süreçte spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, yerli üretimin korunması ve vatandaşın makul fiyatlarla gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla gerekli dış ticaret politika araçlarının devreye alındığını duyurdu.