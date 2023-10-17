LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor LinkedIn, kaynaklarını stratejik önceliklere yatırıma ve üyelerle müşterilere değer sunmaya ayıracaklarını belirterek, bazı elemanlarını işten çıkaracağını açıkladı.

AA

Dünyada teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar sürüyor.

Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn, bir açıklama yaparak, 668 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

Kurum, açıklamasında işten çıkardığı elemanlara destek vereceğine de yer verdi.

LinkedIn, mayıs ayında da Çin'deki yerel iş bulma uygulamalarını, 9 Ağustos'a kadar kullanımdan kaldıracağını ve ülkedeki 716 çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı.

LinkedIn'den yapılan açıklamada, şirketin organizasyon yapısını uyarlayacağı ve karar verme süreçlerini kolaylaştıracağı belirtilerek, bunlar gerçekleştirilirken stratejik önceliklere yatırıma ve üyelerle müşterilere değer sunmaya devam edileceği vurgulandı.

İşten çıkarmalar, mühendislik, ürün, yetenek ve finans ekiplerini kapsayacak

Şirketin yapacağı değişikliklerin, mühendislik, ürün, yetenek ve finans ekiplerindeki 668 pozisyonun azalmasıyla sonuçlanacağı bildirilen açıklamada, değişim sürecinden etkilenen çalışanlara destek sağlanmaya devam edileceği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)