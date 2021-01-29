Linyit üretimi kasımda 5.8 milyon ton oldu

Linyit üretimi kasımda 5.8 milyon ton oldu

Linyit üretimi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladıkları verilere göre, taşkömürü satılabilir üretimi kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarken, 106 bin 711 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü üretimi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi kasım ayında 363 bin 904 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 ve ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI 3 MİLYON 795 BİN 686 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü ithalatı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 10,8, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 171,1, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarken bir önceki aya göre yüzde 42,8 geriledi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Ocak-Kasım dönemindeüretimin teslimatları karşılama oranı yüzde 103,6 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,4 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Kasım ayında taşkömürü teslimatının yüzde 50,1'i termik santrallere, yüzde 12,8'i kok tesislerine, yüzde 13,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 78,8'i termik santrallere ve yüzde 13,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94 ile demir-çelik sanayine yapıldı.