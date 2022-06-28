Lityum-iyon batarya ithalatına sıfır gümrük vergisi kararı

Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerin gümrük vergilerine muafiyetler tanırken cep telefonlarında kullanılan lityum-iyon batarya ithalatına dair karar aldı.

Yeni alınan karara göre, cep telefonlarında kullanılan lityum-iyon batarya ithalatına 15 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere sıfır gümrük vergili kota tanımlandı.

4.25 milyon lityum-iyon batarya ithalatına sıfır gümrük vergisi tanımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan bazı sanayi ürünlerinin ithalatın tarife kontenjanı uygulanmasına hakkında karara göre; 1 Temmuz'dan başlamak üzere 15 Şubat 2023 tarihine kadar 4.25 milyon lityum-iyon batarya ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

Karar kapsamında tanımlanan sıfır gümrük vergili kota kapsamında ayrıca 3,500 ton vinil asetat, 700 ton polieter polyol ve 15 ton alüminyum alaşımlı levha ithalatı da yer alıyor.

İthalat için lisans belgesi Bakanlıkça düzenlenecek

Karar çerçevesindeki ithalat Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek ithal lisansıyla gerçekleştirilebilecek.

Reuters'in haberine göre, aynı gazetede yayınlanan ithalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğe göre, açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacak.