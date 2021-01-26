Lokantacılar iş yerlerinin açılması beklentisi taşıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan lokantacılar, salgın sürecinde lokantaların oturularak yemek yenmesine açılması beklentisini taşıyor.

Lokantacılar iş yerlerinin açılmasını istiyor. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, koronavirüs nedeniyle sadece paket servis hizmeti sunabilen lokanta, kafe ve pastanelere ilişkin, "Başından beri çözüm bekliyoruz, umut doluyuz." dedi.

SALGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA ÖNLEMLER ALINDI

Yenice, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsün, hayatın her alanında olduğu gibi sektörlerini de olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede sadece paket hizmeti sunabilen lokanta, kafe ve pastanelerin yeniden açılmasının gündeme gelmesi sektörü heyecanlandırdı.

"KARARLARA SAYGILIYIZ"

Bilim insanlarına, ilme ve alınan kararlara saygılıyız. Bizin sorunumuz kapatılmak, kapatılmamak değil. Biz kapatılmaya razıyız, yapacak bir şeyimiz yok. Bu karar devletin kararıdır. Bizim sorunumuz çözümsüzlük. İş yerlerinin açılması için bazı bilim insanları, vaka sayılarının düşmesi gerektiğini açıkladı. Bu tespiti biz de destekliyoruz. Elbette binin altına düşecek buna itirazımız yok ama baktığımız zaman içinde yaşadığımız günlerde bir ara tatil yaşıyoruz. Bugün otellerdeki görüntüler var. İnsanlar kayak tesislerine akın etti, otellerde yer yok."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Salgının başlamasının ardından kendilerinden istenen tüm kurallara uyduklarını belirten Yenice, konunun çözümü için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Konunun yakın zamanda çözüme kavuşturulacağına inandığını ifade eden Yenice, "Başından beri çözüm bekliyoruz, umut doluyuz. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın çözüm önerilerini mutlaka dikkate alacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.