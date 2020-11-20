Lokantacılar, yemek sitelerine ‘komisyon indirimi’ çağrısı yaptı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, paket servisinden en çok online yemek sipariş siteleri pay alacağını söyleyerek, esnaftan aldığı komisyonun en aza indirmesini talep etti.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında lokantaların sadece paket servisi yapabileceğini anımsatarak, "Bu zorlu süreçte online yemek sipariş sitelerinin esnaftan aldığı komisyonu en aza indirmesi gerekiyor, beklentimiz o yönde." şeklinde açıklama yaptı.

“PAKET SERVİS KARARINA SAYGILIYIZ”

Aykut Yenice, salgından en çok etkilenen kesimlerden birinin de lokantacı esnafı olduğunu ifade etti. Salgınla mücadele kapsamında yayınlanan son genelge doğrultusunda paket servise döneceklerini belirten Yenice, alınan kararlara saygı duyduklarını söyledi.

Bu kararların sosyal ve ekonomik etkilerinin olduğunu dile getiren Yenice, "Binlerce çalışanımız var. Önemli bir istihdam sağlıyoruz. Dolayısıyla bu karardan mutlaka olumsuz yönde etkileneceğiz. Çünkü paket servis bizim sektörümüzde çok küçük bir pay alıyor. Bugün fast-food yapan restoranlar paket servis yapabilir ama ev yemeği başta olmak üzere büyük çoğunluğumuz bu dönemde zorlanacaktır." diye konuştu.

"KOMİSYON ORANLARI İNDİRİLSİN"

Yeni genelge nedeniyle paket servis satışlarında artış olacağını ve Paket servisinden en çok online yemek sipariş siteleri pay alacağını söyleyen Yenice, şunları kaydetti:

"Onların işleri artacak, bundan rahatsız değiliz ancak burada başka bir çağrımız olacak. Bu zorlu süreçte online yemek sipariş sitelerinin esnaftan aldığı komisyonu en aza indirmesi gerekiyor, beklentimiz o yönde. Zaten zorda olan esnafımıza karşı komisyonların düşürülmesi gerekiyor. Bu firmalar da bize destek olmalı. Onların da belli bir maliyetleri var bunu anlıyoruz ancak bizi de düşünmeleri gerekiyor."

SADECE SABAH SATIŞ YAPANLARIN BEKLENTİSİ

Yenice, sadece sabah satış yapan çorbacı ve börekçi esnafının da beklenti içinde olduğunu ifade etti.