Londra Metal Borsası'nda nikel işlemleri yeniden askıda

Londra Metal Borsası'nda nikel işlemleri, "teknik sistem hatası" gerekçesiyle yeniden askıya alındı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) nikel işlemlerinin, piyasanın açılmasıyla günlük fiyat limitlerine ilişkin yaşanan "teknik sistem hatası" gerekçesiyle yeniden askıya alınması ile ilgil bir açıklama yayınlandı.

Elektrikli araçlar ve çelik sanayisi için büyük önem taşıyan nikel fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle 8 Mart'ta LME'de işlemler durdurulmuştu.

Sistem hatasına yönelik araştırmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, yüzde 5 olarak belirlenen günlük fiyat limitlerinin içinde kalan LME'deki tüm nikel işlemlerinin geçerli olacağı, limitin dışındaki işlemlerin ise iptal edileceği belirtildi.

NİKELİN TON FİYATI 100 BİN DOLARI GEÇMİŞTİ

Dünyanın en büyük nikel üreticilerinden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ortaya çıkan tedarik endişeleriyle geçen hafta nikelin ton fiyatı 100 bin doları aşmıştı.

Farklı metaller ve emtialar için vadeli işlem sözleşmeleri sunan İngiltere merkezli LME'de 3 ay vadeli nikelin ton fiyatı, Londra saati ile 08.01'de 7 Mart'taki kapanışa göre yüzde 8,5 azalarak 43 bin 995 dolardan işlem görmüştü.