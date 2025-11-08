Lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 77 ilacı karşılanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde olduğunu, bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını paylaştı.

Verat Işıkhan, NSosyal hesabından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, çocukların yüzündeki tatlı bir gülümsemenin dünyalara bedel olduğunu söyledi.

"LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN 77 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE"

Lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanında olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde bulunmakta olup, bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır." dedi.

KARŞILANAN ÖDEMELERİN KAPSAMI

Tetkik, tahlil, tedavi ve sevki halinde yol giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ödendiğini belirten Işıkhan, şu detayları paylaştı: