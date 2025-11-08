Lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 77 ilacı karşılanıyor

- Lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 77 ilacın masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır.
- Bakan Vedat Işıkhan, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu çocukların tedavi süreçlerinde yanlarında olduklarını belirtti.
- Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında tetkik, tahlil ve yol giderleri de karşılanmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde olduğunu, bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını paylaştı.
Verat Işıkhan, NSosyal hesabından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, çocukların yüzündeki tatlı bir gülümsemenin dünyalara bedel olduğunu söyledi.
"LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN 77 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE"
Lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanında olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde bulunmakta olup, bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır." dedi.
KARŞILANAN ÖDEMELERİN KAPSAMI
Tetkik, tahlil, tedavi ve sevki halinde yol giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ödendiğini belirten Işıkhan, şu detayları paylaştı:
Sağlık raporuna istinaden, ayaktan muayenelerden, aile hekimi muayeneleri ve acil hallerden, yatarak tedaviden, kemik iliği nakli merkezlerinde yapılan kemik iliği nakillerinden, organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile organ doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alınamaz.