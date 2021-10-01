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    LPG fiyatlarına 71 kuruş zam geldi

    EPGİS tarafından yapılan açıklamada, “ 2 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG oto gazda 71 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
    • AA
    • 01.10.2021 - 16:43
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    LPG fiyatlarına 71 kuruş zam geldi

    LPG’ye bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, “2 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG oto gazda 71 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

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