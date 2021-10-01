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LPG fiyatlarına 71 kuruş zam geldi

LPG fiyatlarına 71 kuruş zam geldi

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, “ 2 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG oto gazda 71 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.