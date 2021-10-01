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- LPG fiyatlarına 71 kuruş zam geldi
LPG fiyatlarına 71 kuruş zam geldi
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, “ 2 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG oto gazda 71 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
- AA
- 01.10.2021 - 16:43
LPG’ye bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, “2 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG oto gazda 71 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
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