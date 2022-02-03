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    LPG'ye 40 kuruş zam

    Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 21:38
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    LPG'ye 40 kuruş zam

    Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra, LPG fiyatlarına da zam geldi.

    29 KURUŞ ZAM GELDİ

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

    LİTRE FİYATI 9 LİRAYI AŞTI

    Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,38 liradan 9,78 liraya, Ankara’da 9,49 liradan 9,89 liraya, İzmir’de ise 9,43 liradan 9,83 liraya yükselecek.

    LPG ye 40 kuruş zam #1

    LPG ye 40 kuruş zam #2


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