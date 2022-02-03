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- LPG'ye 40 kuruş zam
LPG'ye 40 kuruş zam
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapıldı.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 20:46
- Güncelleme : 03.02.2022 - 21:38
Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra, LPG fiyatlarına da zam geldi.
29 KURUŞ ZAM GELDİ
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
LİTRE FİYATI 9 LİRAYI AŞTI
Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,38 liradan 9,78 liraya, Ankara’da 9,49 liradan 9,89 liraya, İzmir’de ise 9,43 liradan 9,83 liraya yükselecek.