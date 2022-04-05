Lübnan'da devlet ve merkez bankasının iflas ettiği dile geldi

Lübnan'da devlet ve merkez bankasının iflas ettiği dile geldi

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami devletin ve merkez bankasının iflas ettiğini açıkladı. Lübnan Merkez Bankası yapılan açıklamayı yalanladı.

Lübnan'da yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile yerel para birimi kan kaybetmiş ve akaryakıt konusunda sıkıntılar yaşanmıştı.

Bu aşamada Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, bir televizyon programına katılarak, devletin ve Lübnan Merkez Bankası’nın iflas ettiğini ifade etti.

Al-Shami, yaptığı açıklamada kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını aktardı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI DEVLETİN VE MERKEZ BANKASININ İFLAS ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Lübnan adına Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri sürdüren heyetin başında bulunan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, katıldığı yerel bir televizyon programında, devletin ve Lübnan Merkez Bankası’nın iflas ettiğini ifade etti.

Al-Shami, “Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Kayıpları en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız ve söz konusu kayıplar devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında paylaştırılacak.” dedi.

IMF İLE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KONUŞULUYOR

IMF ile devam eden müzakerelere de değinen Al-Shami, "Lübnan hükümeti ile Uluslararası Para Fonu arasında müzakereler devam ediyor. Bugün konuştuğumuz en önemli şey bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, ekonomik toparlanma planının tamamlanması, bütçenin ve Sermaye Kontrolü projesinin mecliste onaylanması” ifadelerini kullanarak, yakında bir anlaşma varmayı umduklarını belirtti.

LÜBNAN MERKEZ BANKASI'NDAN İFLAS AÇIKLAMASINA YALANLAMA

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh ise yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Al-Shami’nin iflas ile ilgili açıklamalarını yalanlayarak, bankanın kanunla kendisine verilen görevi yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.