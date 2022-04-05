Petrol
108.79
1.17%
Euro
16.16
0.28%
Dolar
14.71
0.24%
Altın
912.38
-0.02%
Borsa
2326
0.62%
Bitcoin
687.329
1.17%
BTXN Coin
34.00
-2.85%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Lübnan'da devlet ve merkez bankasının iflas ettiği dile geldi

    Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami devletin ve merkez bankasının iflas ettiğini açıkladı. Lübnan Merkez Bankası yapılan açıklamayı yalanladı.
    • AA
    • 05.04.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lübnan'da devlet ve merkez bankasının iflas ettiği dile geldi

    Lübnan'da yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile yerel para birimi kan kaybetmiş ve akaryakıt konusunda sıkıntılar yaşanmıştı.

    Bu aşamada Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, bir televizyon programına katılarak, devletin ve Lübnan Merkez Bankası’nın iflas ettiğini ifade etti.

    Al-Shami, yaptığı açıklamada kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını aktardı.

    BAŞBAKAN YARDIMCISI DEVLETİN VE MERKEZ BANKASININ İFLAS ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Lübnan adına Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri sürdüren heyetin başında bulunan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, katıldığı yerel bir televizyon programında, devletin ve Lübnan Merkez Bankası’nın iflas ettiğini ifade etti.

    Al-Shami, “Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Kayıpları en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız ve söz konusu kayıplar devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında paylaştırılacak.” dedi.

    IMF İLE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KONUŞULUYOR

    IMF ile devam eden müzakerelere de değinen Al-Shami, "Lübnan hükümeti ile Uluslararası Para Fonu arasında müzakereler devam ediyor. Bugün konuştuğumuz en önemli şey bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, ekonomik toparlanma planının tamamlanması, bütçenin ve Sermaye Kontrolü projesinin mecliste onaylanması” ifadelerini kullanarak, yakında bir anlaşma varmayı umduklarını belirtti.

    Lübnan da devlet ve merkez bankasının iflas ettiği dile geldi #1

    LÜBNAN MERKEZ BANKASI'NDAN İFLAS AÇIKLAMASINA YALANLAMA

    Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh ise yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Al-Shami’nin iflas ile ilgili açıklamalarını yalanlayarak, bankanın kanunla kendisine verilen görevi yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.


    İlginizi Çekebilir

    Yurt içi piyasaların gözü enflasyon verilerinde
    Ekonomi

    Yurt içi piyasaların gözü enflasyon verilerinde

    Şırnak'ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı
    3. Sayfa

    Şırnak'ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı

    Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu
    Magazin

    Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu

    Görüş Bildir