Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesi faaliyete geçiyor

Sayda Türk Hastanesi, yıllardır Lübnan'daki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle açılamamıştı. Şimdi hastane için çalışacak eleman alımı kararı verildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde inşa edilen "Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi"nde istihdama başlanması için karar çıkardı.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde doktor ve diğer çalışan alımlarına başlaması için Sağlık Bakanlığına Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab tarafından onay verildiği kaydedildi.

60 KİŞİYİ GEÇMEMEK KAYDIYLA MEMUR, HEMŞİRE, İDARECİ VE DOKTOR ALINACAK

Karara göre Sağlık Bakanlığı, Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde istihdam edilmek üzere 60 kişiyi geçmemek kaydıyla memur, hemşire, idareci ve doktor alacak.

SAĞLIK BAKANI HAMED HASAN AÇIKLADI

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Sağlık Bakanı Hamed Hasan, Lübnan hükümetinin hastanenin çalıştırılmasına olanak tanıyan kararının ardından açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Hastanenin 10 yıldır faaliyete geçmesinin önündeki engellerin aşılması için tüm tarafların işbbirliği içinde olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı, hastanedeki gelişmiş tıbbi cihazların bakımını yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

TÜRK HASTANESİ İÇ ANLAŞMAZLIKLAR NEDENİ İLE FAALİYETE GEÇEMEMİŞTİ

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hizmete açılamadı.

BEYRUT LİMANI'NDA YAŞANAN FELAKETTE BAŞKENTİN DIŞINDAKİ HASTANELERE GİDİLMİŞTİ

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

HASTANEYİ AÇMA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRILDI

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Ağustos 2020'de Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.