Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, istikrarlı büyüme ile ekonomide yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide yeni bir döneme girileceğini açıkladı.

Lütfi Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz VİDEO

"İSTİKRARLI BÜYÜME DÖNEMİ"

Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini beklediklerini belirten Bakan Lütfi Elvan, sunumuna şu sözlerle devam etti:

"2020 yılının ikinci yarısında ekonomik aktivitede görülen toparlanma eğiliminin devam ederek 2021 yılında da sürmesi ve büyümenin hem yurt içi talep hem de yurt dışı talep kaynaklı dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu dönemde mal ve hizmet ihracatındaki artış sonucunda sanayi katma değerindeki büyümenin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesini aşması bekliyoruz.

İç talepteki toparlanma, dış talepteki iyileşmenin devamı ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. Bu büyüme süreci makroekonomik istikrarı koruma ve enflasyon ile mücadele çabalarımız ile çelişmeyecek şekilde kurgulanacak ve kontrol edilecektir."

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

Enflasyonun kalıcı tek haneye düşmesi temel hedeflerimizden. Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz.

2020 sonu itibarıyla bütçe açığı geçici olarak kapatılacak. Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız."