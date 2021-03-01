Lütfi Elvan: 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

"2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılında temel önceliklerinin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu belirtti.

Türkiye, büyük rakamları ile birçok ülkeyi geride bıraktı.

Koronavirüsten dolayı ciddi sıkıntıların yaşandığı dönemi diğerlerinin aksine daha risksiz kapatan Türkiye ekonomisi, 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü.

“NADİR ÜLKELERDEN OLDUK”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, rakamlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk.” dedi.

“TEMEL ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI”

Bakan Elvan, 2021 yılında temel önceliklerinin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu belirterek, “Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak.” diye konuştu.