Lütfi Elvan: Enflasyonla mücadeleyi bir savaş olarak görüyoruz

Lütfi Elvan: Enflasyonla mücadeleyi bir savaş olarak görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, katıldığı toplantıda koronavirüs salgının süreciyle birlikte enflasyona vurgu yaparak ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, çevrimiçi gerçekleştirilen Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı. Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmaya mesleki eğitime verilen önemi aktararak başladı.

"ENFLASYONLA MÜCADELE MUTLAKA KAZANILMASI GEREKEN BİR SAVAŞ"

Türkiye ekonomisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede mayıs ayı için açıklanan yıllık yüzde 16,59 ve aylık yüzde 0,89 olan enflasyonu düşürmeye yönelik adımları aktararak "Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz." dedi.

Lütfi Elvan: Enflasyonla mücadeleyi bir savaş olarak görüyoruz ViDEO

“FİYAT DALGALANMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ”

Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek istediklerini dile getiren Elvan, “Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel bir rol oynuyor." dedi

"SERMAYE YURT DIŞINDAN GETİRİLDİĞİNDE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ YÜZDE 75 OLACAK"

Elvan, açıklamasını, "Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız." şeklinde sürdürdü.





"SANAYİYE VERİLEN DESTEKLER SÜRECİ ATLATMAKTA ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Bakan Elvan, konuşmasında pandemi sürecinde verilen destekleri aktararak, kısa çalışma, işsizlik, nakdi destek, normalleşme desteği ve sanayiye verilen desteklerin sorunun atlatılmasına olan katkısı üzerinde durdu.

"KORONAVİRÜSTEN TÜM DÜNYA OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Elvan, koronavirüs salgınının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada olumsuzluklara neden olduğunu, ancak alınan tedbirler ve artırılan çalışmalarla Türkiye'nin farlı ivme kazandığını vurguladı.

BANKALARDAN İŞ DÜNYASINA YÖNELİK YAPILANDIRMA TALEBİ

Bankalardan da beklentilerinin olduğunu bildiren Bakan Elvan, iş dünyasına yönelik yeniden yapılandırma konusunda yol gösterici olmalarını beklediklerini aktardı. Yine bu alanda teminata dayalı geleneksel kredi yöntemlerinin de ötesine geçilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.