Lütfi Elvan: Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir

Lütfi Elvan: Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir

3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Elvan, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanacağını söyledi.

Türkiye ekonomisi 2021'in üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydetti.

Büyüme oranlarının açıklanmasıyla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, vatandaşlara müsterih olma çağrısında bulundu.

"HERKES EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANACAK"

Elvan, açıklamasında, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." ifadelerine yer verdi.