Lütfi Elvan: İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabı üzerinden MÜSİAD heyeti ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin olarak, "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak." diye konuştu.

"MÜSİAD YÖNETİMİNİN ÖNERİLERİNİ ALDIK"

İş dünyasıyla görüşmelerine MÜSİAD ile devam ettiklerini belirten Elvan, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

TOPLANTILAR SÜRECEK

Elvan ve Gül'ün, MÜSİAD heyetiyle görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürdü. Ekonomide geniş kitleleri temsil eden, aktif sivil toplum kuruluşları ile yapılan ekonomideki reform toplantıları devam edecek.