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Lütfi Elvan: Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz

Lütfi Elvan: Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" dedi.