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- Lütfi Elvan: Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz
Lütfi Elvan: Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" dedi.
- AA
- 31.05.2021 - 12:18
- Güncelleme : 31.05.2021 - 12:46
Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayrisafi hasıla yurt içi hasıla verilerine göre; Türkiye ekonomisi, yüzde 7 büyüme kaydetti.
Beklentiler Türkiye'nin yüzde 6,5 civarı büyüyeceği yönündeydi.
“DENGELİ VE SAĞLIKLI BÜYÜMENİN GÖSTERGESİ”
Bu rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi." dedi.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Elvan, “İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz." ifadelerine yer verdi.