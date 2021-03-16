Lütfi Elvan: Kripto paralarla ilgili çok büyük kaygılarımız var

Lütfi Elvan: Kripto paralarla ilgili çok büyük kaygılarımız var

Kripto para konusundaki gelişmeler için büyük kaygılar taşıdıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuya ilişkin bir bakan yardımcısını görevlendirdiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu.

Ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Elvan, son dönemde ülkemizde de olmak üzere dünya genelinde artan kripto para işlemlerine de değindi.

"BÜYÜK KAYGILARIMIZ VAR"

Öncelikle dijital para ile kripto para ayrımı yaparak ikisinin farklı konular olduğunu belirten Elvan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kripto paraya karşı kaygıların bulunduğunu söyledi.

Elvan, "Kripto paralarla ilgili bizim çok büyük kaygılarımız var. Sadece bizim değil bunu tüm dünya tartışıyor. Özellikle Bitcoin'e yönelik bir bakan yardımcımızı görevlendirdik. Bu çalışmalar sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşacağız.

Lütfi Elvan: Kripto paralarla ilgili çok büyük kaygılarımız var VİDEO

"DİJİTAL PARADA ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ"

Ama dijital para konusu farklı. Merkez Bankamız bunun üzerinde çalışıyor. Bir yol haritası oluşturuldu. Bunun üç temel bileşeni var. Bunlardan bir tanesi teknolojik altyapı konusu, ikincisi hukuki alt yapı, üçüncüsü de mali altyapı. Dijital parada, teknolojik altyapı, hukuki altyapı ve iktisadi ve mali altyapı çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.