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    Lütfi Elvan: Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir

    Merkez Bankası’na müdahalenin hiçbir şekilde söz konusu olmadığını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır" dedi.
    • AA
    • 30.06.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 11:32
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    Lütfi Elvan: Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir

    Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yürürlüğe girdi.

    Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan bir paylaşım geldi.

    “MERKEZ BANKASI’NA MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

    Sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunan Elvan, şu ifadeleri kullandı:

    "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir."

    Lütfi Elvan: Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir #1

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