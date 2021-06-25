Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Gaziantep'te katıldığı toplantıda yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 üstü beklendiğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programında konuştu.

"İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20 ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Bakan Elvan yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme rakamına dikkat çekerek, "İkinci çeyrekte yüzde 20 üzerinde büyüme bekliyoruz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor." diye konuştu.

Lütfi Elvan: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 üstünde büyüme bekliyoruz ViDEO

"DİSİPLİNLİ POLİTİKALAR, ENFLASYONDA MÜCADELERE BAŞARIYI GETİRECEK"

Bakar Elvan, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemesi gerektiğini belirttiği konuşmasında "Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek." açıklamasında bulundu.