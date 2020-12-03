Lütfi Elvan: Yüksek enflasyonun etkilerini azaltmak için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış kaydetti.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.

“YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla, “Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"ARAÇLARIMIZI EŞGÜDÜM İÇİNDE KULLANACAĞIZ"

Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız.” ifadelerini kullandı.