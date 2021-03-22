Lütfi Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması

Bakan Lütfi Elvan, "Makroekonomik çerçeve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişiminin ardından dolar/TL yeni haftaya yükselişle girdi.

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Enflasyona değinen Bakan Lütfi Elvan, yeni hafta öncesi piyasalara mesajlar verdi.

"MAKRO POLİTİKA ÇERÇEVESİ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

"HERHANGİ BİR TAVİZ SİZ KONUSU OLMAYACAK"

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."