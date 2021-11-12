Bakan Elvan, 2021’den önce Hazine destekli kredi kullanan esnafa dair konuştu. Elvan, kredilerin faizlerinin yüzde 75'ini karşılayacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlığın 2022 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan, esnafın 2021'den önce kullandığı kredilere ilişkin önemli mesaj verdi.

FAİZLERİN YÜZDE 75'İ KARŞILANACAK

Elvan, "Salgını da dikkate alarak burada önemli bir düzenleme yaptık. Esnafın 2021’den önce kullandığı Hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız." dedi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 2021'de 701 bin üreticiye yaklaşık 50 milyar liralık hazine destekli kredi kullandırıldığını dile getiren Elvan, şu şekilde konuştu:

KULLANDIRILAN DİĞER KREDİLER

"Bu kredilerden doğan faizin, 2021 yılı için söylüyorum, ortalama yüzde 70'ini Bakanlık olarak karşıladık. Halkbank aracılığıyla 2021'de 185 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 24 milyar liralık hazine destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin de yaklaşık yüzde 50'sini Bakanlıkça karşılıyoruz."

Lütfi Elvan'dan hazine destekli kredi kullanan esnafa müjde ViDEO

155 MİLYAR LİRA ALACAK YAPILANDIRILDI

Yapılandırma Kanunu'na 5.9 milyon mükellefin başvurduğunu belirten Elvan, "155 milyar lira alacak yapılandırıldı. 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi." diye konuştu.

KGF İLE KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI

Öte yandan Elvan, salgın döneminde Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 2020 yılının ilk çeyreğinden bugüne kadar 357 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Elvan, son dönemde yine KGF üzerinden seçici ve odaklı yeni finansman imkanlarını hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.