Maaşların belirlenmesi için aralık ayı enflasyonu bekleniyor

Aralık ayının enflasyon rakamı TÜİK tarafından 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu rakam pek çok konuda belirleyici olma özelliği taşıyor.

Bütün yıl tartışılan ve üzerine hesaplar yapılan memur ve emeklileri zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının tam tutarı, pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık enflasyonu açıklaması ile netleşiyor.

3 Ocak 2022 Pazartesi günü, saat 10.00'da açıklanacak enflasyonla birlikte daha önce açıklanan son 6 aylık enflasyon farkı zam oranına eklenerek yeni maaşlar hesaplanacak.

ASGARİ ÜCRETTEN SONRA MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAMMINA ODAKLANILDI

Asgari ücrete yeni yılda yüzde 50,4'lük yapılan rekor zammın ardından yaklaşık 13 milyon emeklinin alacağı zamma odaklanıldı.

"ASGARİ ÜCRETTEKİ FEDAKARLIK EMEKLİ ZAMMINA DA YAPILACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, geçtiğimiz günlerde, kendisine yöneltilen "Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz yüzde 50 olur mu?" sorusuna cevap olarak, asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını söyleyerek yapılacak zammın, asgari ücrete yakın bir oranda olacağını belirtti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ ARALIK ENFLASYONUNUN YÜZDE 8,4 OLACAĞI YÖNÜNDE

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan 21 ekonomistin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

YILIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30,05

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun, yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından bu yana enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

SON TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE ZAM ORANI BELİRLENMİŞTİ

Son yapılan toplu sözleşmeye göre 6’şar aylık dönemde 2022 yılı için yüzde 5 + 7, 2023 yılı için yüzde 8 + 6 oranında zam yapılmasına karar verilmişti. Altı aylık enflasyonun bu oranları aşması halinde, hesaplanacak enflasyon farkı bir sonraki altı aylık dönemin maaş artışlarına eklenecekti.

6 AYLIK ENFLASYONLA BİRLİKTE ZAM YÜZDE 20,61 OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre, enflasyon temmuzda yüzde 1,80, ağustosta yüzde 1,12, eylülde yüzde 1,25, ekimde yüzde 2,39, kasımda ise yüzde 3,51 olmuştu. Aralık ayı enflasyonu pazartesi günü açıklanacak ama ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 olarak açıklandı.

Eğer aralık ayı beklentilerin doğrultusunda gerçekleşirse 18,61 rakamı elde edilecek. Ancak memur ve emeklileri için bu enflasyon farkının 3 'ü geçen kısmı düşülerek 15,61'i baz alınarak toplu sözleşmeden gelen yüzde 5 ile toplanacak ve fark yüzde 20,61 olacak.

VATANDAŞ YÜZDE 20,61'İN ÜZERİNDE ZAM BEKLİYOR

Ancak kamuoyunda, resmi anlamda yapılan tüm bu hesaplamaların, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıkladığı bilgiler doğrultusunda hükümetin aracılığıyla artırılacağı beklentisi yaşanıyor.